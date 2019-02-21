ولي العهد السعودي يشكر قادة الهند على حسن الاستقبال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية شكر للرئيس الهندي رام ناث كوفند، إثر مغادرته الهند.

وقال الأمير محمد بن سلمان في البرقية "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف "لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين".

كما أرسل ولي العهد السعودي برقية شكر لناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، إثر مغادرته الهند، أعرب خلالها عن بالغ الامتنان والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وتابع في برقيته لرئيس الوزراء الهندي: "لقد أكدت المباحثات التي عقدتها مع دولتكم على متانة العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".





وبدأ الأمير محمد بن سلمان، الأحد، جولة آسيوية من باكستان تشمل الصين أيضًا، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030" في مجالات الطاقة الشمسية والسياحة والبنية التحتية.



وتشهد السعودية والهند تاريخ طويل من العلاقات حيث بدأت منذ أكثر من 70 عامًا، وتحديدًا في 1947م عندما تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية وتبادل الزيارات.