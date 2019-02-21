مقتل مدني يمني وإصابة طفل بانفجار لغم حوثي في تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل مدني وأصيب طفل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية جوار أحد منازل المواطنين في محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن إبراهيم عبدالصمد غالب، 45 عاما، قتل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، جوار أحد منازل المواطنين في محلة "نجد المرقب" التابعة لقرية الشقب جنوب شرق تعز.

وأضاف المصدر أن الطفل إبراهيم عبدالرشيد إبراهيم 12 عاما أصيب بجروح متفاوتة في أجزاء متفرقة من جسده، ونقل إلى مستشفى الصفوة بمدينة تعز.

وتعيش منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم شرقي تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب استهدافها بالقذائف وزراعة الألغام، والتي تقوم بها مليشيا الحوثي طيلة 3 سنوات، ما دفع أغلب الأسر إلى النزوح القسري من منازلهم.