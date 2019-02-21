ترمب يطالب كيم بخطوة "ذات دلالة" لرفع العقوبات

اسماء السيد - واشنطن: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء ان على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون القيام بخطوة "ذات دلالة" ليأمل برفع العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي.
وقال ترمب قبل اقل من اسبوع من قمته الثانية مع كيم المقررة في هانوي "لم أرفع العقوبات، اود التمكن من القيام بذلك، ولكن لتحقيق هذا الامر يجب ان يحصل شيء ذو دلالة من الطرف الاخر".
واضاف "تجمعني الرئيس كيم وانا علاقات جيدة جدا، لن افاجأ برؤية نجاح ما. اعتقد اننا سنحرز تقدما كبيرا. لا اعتقد انه سيكون اللقاء الاخير".
واثر قمتهما الاولى في سنغافورة في حزيران/يونيو، وقع ترمب وكيم وثيقة مبهمة عن "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" من دون تحقيق تقدم ملموس.
ويلتقي الجانبان مجددا في هانوي يومي 27 و28 الجاري.
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