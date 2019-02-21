الصحة تُحذر من دواء "مجهول" بالأسواق: إجراءات قانونية ضد متداوليه (مستند)

كتب - أحمد جمعة:
حذرت وزارة الصحة من تناول عقار غير مُسجل لدى إدارة الصيدلة بالوزارة، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة منشورًا رقم 8 لسنة 2019 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (tanacea syrup)، إنتاج مصنع الإسراء للصناعات الدوائية، ورقم التسجيل 161/2014.
وأفادت الإدارة العامة للتسجيل بأن المستحضر المذكور غير مسجل بإدارة تسجيل المكملات الغذائية والأدوية العشبية طبقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للتسجيل.
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