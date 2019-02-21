اليوم.. الحكم في طعن إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.