رئيس وزراء السودان ومساعد الرئيس الأمريكي يبحثان مسار الحوار الثنائي

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، مع المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، سيريل سارتر، كبير المستشارين لأفريقيا بمجلس الأمن القومي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء بالخرطوم، مسار الحوار الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول مسار الحوار السوداني الأمريكي، موضحًا أن الوفد الأمريكي أكد حرص الولايات المتحدة على المضي قدما في الحوار.

وأضاف فيصل، أن رئيس مجلس الوزراء قدم شرحًا للوفد الأمريكي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية ورؤية الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، منوهًا بأن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين والذي كان من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السوداني الأمريكي.