غداً.. منظمة المرأة العربية تشارك بالمؤتمر المجلس النسائي اللبناني

تشارك الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بمداخلة عن "مقاربة أوضاع المرأة العربية في ظل المتغيرات والتحولات السياسية الراهنة " وذلك بالمؤتمر الإقليمي العربي، والمقررعقده بالعاصمة اللبنانية بيروت يومي 21 و22 فبراير 2019 ويحمل عنوان: "أثر التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على واقع المرأة العربية".
كما يُنظم المؤتمر المجلس النسائي اللبناني بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويُناقش برنامج عمل المؤتمر المحاور التالية (المرأة والمشاركة السياسية: مسارات التحديات والمكتسبات، والمشاركة الاقتصادية: المرأة والسياسات الاقتصادية ومسارات التمكين، وحماية المرأة من العنف: تجارب الحماية وآليات تطبيق القرار 1325، ورؤية مستقبيلة: آليات العمل وسبل التعاون).
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