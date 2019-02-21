مادورو يأمل في دعم شعوب العالم حال التدخل العسكري في فنزويلا

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه في حال التدخل العسكري في البلاد، فإن "شعوب العالم" ستساعد فنزويلا
قال مادورو خلال خطاب أمام خريجي الجامعة الطبية: "لن يقاتل الشعب الفنزويلي فقط، أنا متأكد من أن شعوب العالم ستثور وستقاتل معا في فنزويلا".
ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.
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