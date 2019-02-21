الإمارات توقع عقودا دفاعية مع شركات دولية بقيمة 1.99 مليار درهم

قال متحدث إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا دفاعية بقيمة 1.99 مليار درهم مع شركات دولية. وأضاف المتحدث أنها وقعت أيضا عقودا بقيمة 788 مليون درهم مع شركات محلية.

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