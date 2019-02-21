شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتمسك بعلاقتها الوثيقة مع السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن)، رويترز (برلين) دافع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية أمس، قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالاً لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن. وأضاف هنت خلال زيارة لبرلين: «العلاقة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن». وزاد: «أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة، لكننا بحاجة لمواصلة تلك العلاقة الإستراتيجية، لضمان وجود صوت أوروبي على الطاولة لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام»

دافع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية أمس، قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالاً لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن. وأضاف هنت خلال زيارة لبرلين: «العلاقة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن». وزاد: «أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة، لكننا بحاجة لمواصلة تلك العلاقة الإستراتيجية، لضمان وجود صوت أوروبي على الطاولة لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام»

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