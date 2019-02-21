محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأربعاء، من قتال قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لبقايا تنظيم داعش في أخر معاقله بقرية باغوز، على الحدود الشمالية السورية، وخطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في مأدبة العشاء السنوية الرابعة والثلاثين للمجلس النيابي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

كانت هذه تفاصيل خبر العالم في صور: باغوز السورية تتحرر من مقاتلي داعش.. وماكرون يتودد لليهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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