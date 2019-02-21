- 1/2
- 2/2
توفي ضابط في المخابرات الأردنية، متأثرا بجروح أصيب بها، إثر انفجار وقع في السلط، شمال غربي العاصمة الأردنية.
وكان رجلا أمن ومواطن قتلوا في انفجار لغمين أرضيين في منطقة زراعية بالوادي الأزرق بالسلط ، كما أصيب 7 من عناصر الأمن.
وقالت الحكومة الأردنية إن الانفجار ناتج عنمواد متفجرة مطابقة لتلك التي استخدمتها الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص أغسطس الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الضابط الراحل هو، سعيد الذيب، ويحمل رتبة رائد، وكان يخضع للعلاج في المدينة الطبية بالعاصمة.
وشهدت السلط في أغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل 4 من رجال الأمن و3 إرهابيين.
ووقعت الاشتباكات أثناء مداهمة مبنى في السلط، حيث تحصن بداخله إرهابيون متورطون في انفجار عبوة ناسفة، وضعت قبل أيام أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص.
وأدى الهجوم حينها على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ضابط مخابرات أردني أصيب بانفجار لغم أرضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.