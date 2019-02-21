توقعات الأبراج ليوم February 21, 2019

برج الحمل

مهنياً: تحاول على الدوام التفرد والتميز في مجالك العملي، وأنت من المثابرين في ذلك، وهذا ما يساعدك على تحقيق النجاح

عاطفياً: إذا كانت تريد أن يكون هناك تجديد في الحياة العاطفية، وعدم القبول بالرتابة، بادر إلى التغيير اليوم قبل الغد

صحياً: عليك الصبر حتى تستقر أمورك الصحية، وبعدها سيكون ملائماً العودة إلى الحياة العملية مجدداً

برج الثور

مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية تدفعك إلى العمل بشكل مكثف والقيام ببعض الخطط والمشروعات التي أجلتها في الفترة الماضية بسبب عدم رغبتك في العمل

عاطفيا:ً عليك التحلي بالصبر والمرونة، فالعلاقات العاطفية تمر دائمًا بفترات من الفتور والملل، ولا تستمع إلى من يقنعونك بأن هذه الأحاسيس دليل على عدم حبك للشريك

صحياً: مارس رياضة جديدة وشارك أصدقاءك في هواياتهم لتتمكن من الحصول على اللياقة البدنية بشكل بسيط وسهل ومرح

برج الجوزاء

مهنياً: القمر في الميزان ملائم لك ويتحدث عن احتفالات وتخلص من بعض العقد وبعض المناكفات

عاطفياً: تعيش فترة من التوترات في الحياة العاطفية، وذلك نتيجة تسرعك واتخاذ القرارات غير المدروسة التي تدفعك إلى الندم بعد ذلك وخسارة الشريك

صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، نتيجة اهتمامك بمظهرك، ما يدفعك إلى المواظبة على ممارسة الرياضة وتطبيق تعليمات الطبيب

برج السرطان

مهنياً: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار أفكارك الرائدة، فقد تقودك إلى نجاحات غير متوقعة تحقق لك جزءاً كبيراً من أحلامك

عاطفياً: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حدّ لبعض العراقيل التي تعترض سبيلكما

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك

برج الأسد

مهنياً: الأمور تسير على ما يرام، ولكن شعور القلق مازال يسيطر عليك، وربما تكون الأوضاع الحالية ليست هي الأفضل بل على الأقل فرصة للبداية

عاطفياً: حاول أن تستغل الوقت في تعلم المزيد عن الحب، حتى تكون مؤهلاً فيما بعد لخوض تجربة جديدة تكون أفضل مما سبقها

صحياً: يجب أن يكون لديك الوقت الكافي للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع

برج العذراء

مهنياً: تحقق بعض المشروعات التي كان من الصعب تحقيقها في الماضى، بفضل الالتزام في العمل الذي يساعدك على إنجاز المهمة

عاطفياً: لديك فرصة للتحدث مع الشريك حول المشاكل التي قد تهدد علاقتكما، ولكن يجب التحدث بمنتهى الصراحة، ولا تخش أي شيء

صحياً: تحتاج إلى مواصلة ممارسة التمارين الرياضية بطريقة منتظمة، مع اتباع نظام غذائي صحي، الأمر الذى يساعدك على تغيير صحتك نحو الأفضل

برج الميزان

مهنياً: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة

عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك

صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك

برج العقرب

مهنياً: يطلب إليك الانتباه إلى الوضع المهني، وعدم إهمال أحد الزملاء الجدد، وتجنّب النزاعات، وبانتظارك بشرى وارتياح واطمئنان

عاطفياً: ينقصك التوازن في المخططات التي تعدها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد

صحيا:ً شرب ثمانية أكواب من المياه يومياً صحي فهو مفيد للكلى بشكل خاص ولمختلف أعضاء الجسم

برج القوس

مهنياً: ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات

عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر

صحياً: حسّن مناعتك بتطبيق نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المعززة لمناعة الجسم

برج الجدي

مهنياً: تطورات ايجابية على الصعيد المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة مشرقة

عاطفياً: لن يجديك اقناع الشريك بوجهة نظرك نفعاً، ربما تكون مخطئاً وتدفع ثمن استخفافك به

صحياً: لا تتناول الطعام في وقت متأخر ولا سيما تلك المحتوية على مواد دسمة

برج الدلو

مهنياً: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع

عاطفياً: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك

صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك

برج الحوت

مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني

عاطفيا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه

صحياً: حاول تعويد جسمك على تناول وجبات مختلفة يوميا من الخضروات والفواكه، العصائر الطازجة تعدّ طريقة مثالية لذلك