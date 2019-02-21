حسن الحسيمي يحضر لـ”ميا مور”

يستعد المغني المغربي الصاعد، حسن الحسيمي، لإطلاق أغنيته الجديدة، خلال الأسبوع المقبل، وهي عبارة عن فيديو كليب من إخراج عماد العربي، وتحمل عنوان “ميا مور”.

كلمات الأغنية من كتابة نبيل أشرف، وألحان حسن نفسه، أما التوزيع فيعود إلى الموزع، هاني الغيام.

وتحمل أغنية “ميا مور” مزيجا موسيقيا مغربيا مختلفا بإيقاعات الرقص، الممزوج بالفرح مع كلمات الحب .

يذكر أن المغني، حسن الحسيمي، يحضر لجولة فنية في الديار الأوربية، ستكون تجربته الأولى للقاء مغاربة أوربا.