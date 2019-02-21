شكرا لقرائتكم خبر عن المال والرشاوى والإعلام.. أدوات قطر لنشر الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبرزت صحيفة «ديلي كولر» الأمريكية أهم النتائج، التي توصل إليها مؤتمر عقد مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن حول النفوذ القطري. سلط المؤتمر، الذي نظمه منتدى الشرق الأوسط، وكان بعنوان «قطر حليف أمريكي أم خطر عالمي؟»، الضوء على الكيفية التي تستخدم بها الحكومة القطرية شبكة الجزيرة في تعزيز التطرف.

ونقل تقرير الصحيفة، المنشور الثلاثاء الماضي، عن ألبرتو فرنانديز، رئيس شبكة الشرق الأوسط للإرسال، قوله: «المشكلة الكبرى مع قناة الجزيرة هي كيف نجحت على مدى جيل، في تعميم وتطبيع رواية المظلومية الإسلامية، التي كانت بمثابة حليب الأم لجميع أنواع الحركات الإسلامية المتطرفة».

وتابع «فرنانديز»: «فشلت 3 إدارات رئاسية أمريكية متعاقبة في جعل تحريض قناة الجزيرة قضية بين الولايات المتحدة وقطر»، مشيرا إلى أن مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية لم يعط أولوية لقضية الجزيرة ضمن قائمة ما يقرب من 10 قضايا متعلقة بدولة قطر.

» تسميم عقول

كما روى الصحفي الكندي المصري محمد فهمي، المدير السابق لمكتب الجزيرة في القاهرة، اكتشافه للتطرف الذي تنشره الجزيرة بين الشباب المصري.

ولفت فهمي إلى أنه تم الاتصال بأعداد كبيرة من الطلاب والمتعاطفين مع الإخوان المسلمين، الذين يُدفع لهم ما يتراوح بين 200 و300 دولار مقابل مشاهد التقطوها لقناة الجزيرة. وقال إن الأمر كان يحدث من خلف ظهره كمدير لمكتب الجزيرة الإنجليزية. وقال فهمي: «في كثير من الأحيان، نحكم على الجزيرة بما نراه على الشاشة، ولكن الكثير مما يثير غضب المسؤولين الأمنيين، هو ما يحدث في عملية جمع الأخبار. هذا لا يتعلق بحرية الصحافة. إن الأمر يتعلق بشبكة تسببت في وفاة شباب تسممت عقولهم بسبب الأفكار، التي دستها هذه الشبكة في رؤوسهم».

كما أشارت «سامانثا مانديلس»، منسقة مشروع مراقبة الإسلاميين في منتدى الشرق الأوسط، إلى أن قناة الجزيرة على الإنترنت AJ +، تعمل على منح نفسها مظهرًا من الليبرالية عن طريق وصف نفسها بأنها صوت مَنْ لا صوت لهم.

وبالمثل، أوضح «فرنانديز» أن الجزيرة تهيئ المزاج للجاذبية الثورية والعنيفة للمنظمات الإرهابية الإسلامية، مضيفا «على الرغم من أن قطر نفسها نظام استبدادي، إلا أن النغمة في تغطية الجزيرة تلبي المشاعر الشعوبية من خلال واجهة تقدمية».

» الرشوة والنفوذ

وقال تقرير آخر منفصل للصحيفة، منشور الإثنين الماضي، إن الحرب التي تخوضها قطر من أجل النفوذ تبرز الحاجة إلى المزيد من الشفافية.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الخبراء، الذين شاركوا في المؤتمر حثوا على بذل المزيد من القوة في إنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، واتخاذ تدابير أخرى لتعزيز شفافية التمويل الأجنبي لمواجهة حرب النفوذ واسعة النطاق، التي يخوضها النظام القطري ضد الأمريكيين، وغيرهم حول العالم. ونقل التقرير عن خبير مكافحة الإرهاب رونالد ساندي، المحلل السابق في الاستخبارات العسكرية الهولندية، وأحد ضحايا القرصنة القطرية، قوله إن المحادثات المالية جزء من طريقة قطر للتأثير على الجميع، مشددا على أن الدوحة ليست لديها قوة ناعمة حقيقية، ولذا تلجأ إلى الرشوة للحصول على مثل تلك القوة.

» مؤسسات دينية

وتابع «ساندي» يقول «من المهم وقف تمويل المؤسسات الدينية في الخارج»، مشيرا إلى أن قطر وتركيا تنشطان للاستفادة من البيئة الحالية لتمويل وبناء مساجد جديدة تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وتحاول السيطرة على المجتمعات الإسلامية في بلدان متعددة الثقافات.

ودعا جيم هانسون، رئيس مجموعة الدراسات الأمنية والمتخصص في مكافحة الإرهاب، في حلقة نقاشية بعنوان «حرب النفوذ القطرية الجديدة»، إلى الاستغناء عن قاعدة «العديد» القطرية، التي تستضيف المقر الرئيس للقيادة المركزية للجيش الأمريكي و10 آلاف أمريكي، مؤكدا أن هناك الكثير من الأماكن في الشرق الأوسط، التي يمكن أن تستقبل الطائرات الأمريكية.

ودعا أورين ليتوين، رئيس «مشروع المال الإسلامي في السياسة»، التابع لمنتدى الشرق الأوسط، إلى تعزيز إنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، خاصةً ضد أنشطة مؤسسة قطر الدولية، التي تجاوزت حدود تدريب المعلمين إلى استخدامهم في نشر الدعاية القطرية بالمدارس والبرامج اللغوية، التي تمولها في المناطق الفقيرة.

» تغيير صورة

وأجمع المشاركون على أن التأثير على الرأي العام أصبح أحد السمات المميزة للسياسة الخارجية القطرية في السنوات الأخيرة، إذ سعت حملة الدوحة للعلاقات العامة في الخارج لتغيير صورة دول الخليج في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تخفيف موقف إدارة ترامب من تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية الإسلامية مثل الإخوان المسلمين والقاعدة.

كما تحدث الخبراء في الحلقة النقاشية عن دور القطريين في هجمات قرصنة لاستهداف الصحفيين والناشطين حول العالم، الذين كانوا يعملون للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات العمالية في قطر، خاصةً عمال السخرة، الذين خصصتهم الدوحة لبناء الملاعب الرياضية استعداداً لكأس العالم 2022.