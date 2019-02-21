ماي تجتمع بزعماء أوروبيين خلال قمة الاتحاد والجامعة العربية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بارز في الحكومة البريطانية، الأربعاء، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعقد محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبي خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية في مصر في مطلع الأسبوع المقبل.



وقال المسؤول: "هذا ليس اجتماعا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورئيسة الوزراء لن تسعى إلى جعله كذلك. تعقد رئيسة الوزراء دائما خلال القمم سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الثنائية، وستواصل بالطبع الحوار مع زملائها من زعماء الاتحاد بخصوص خروج بريطانيا".



وأضاف: "لكن هذا ليس اجتماعا للمجلس الأوروبي وليس مكانا تُتخذ فيه قرارات المجلس الأوروبي".

ومن المقرر أن يمثل رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، رسميا الاتحاد خلال القمة التي تسضيفها مصر بشرم الشيخ، الأحد المقبل.

كانت مصادر دبلوماسية رفيعة قالت لـ"العين الإخبارية" إن القمة العربية الأوروبية ستشهد مشاركة رفيعة المستوى من نحو 38 دولة.

فيما قال مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية، مطلع على ملف القمة، لـ"العين الإخبارية": "لدينا تأكيدات بحضور وفود رفيعة المستوى أي ما بين رئيس ورئيس وزراء، من 22 دولة أوروبية، فضلا عن 16 دولة عربية".

وتناقش القمة 5 موضوعات رئيسية هي الشراكة العربية الأوروبية، والتحديات الدولية، والملفات الإقليمية، إلى جانب الهجرة ومكافحة الإرهاب، فيما تتصدر القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن القمة العربية الأوروبية ستجمع قادة الدول من الجانبين، معا لأول مرة، مضيفا أنها تهدف لتعزيز الشراكة بين التكتلين في المجالات كافة.