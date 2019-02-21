شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تكتسح مواقع الانقلاب في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سيطرت قبائل حجور أمس (الأربعاء) على 3 مواقع جديدة في منطقة العبيسة شرق مديرية كشر بمحافظة حجة خلال تصديها لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر عسكرية وقبلية إن عشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات سقطوا في المواجهات، فيما قتل 3 من مسلحي القبائل خلال هجوم حوثي على الجبهة الشرقية من 3 اتجاهات، لكن القبائل تمكنت من التصدي له وتنفيذ هجوم معاكس، وتقدمت من منطقة النيد التابعة لمديرية أفلح الشام. ولفتت إلى أن القبائل استولت على عدد من الأسلحة والمعدات الحوثية.

من جهة أخرى، أعلن قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح إتلاف الجيش الوطني أمس الأول 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال انتزعتها الفرق الهندسية من قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة كانت المليشيا قد زرعتها قبل فرارها.

فيما اختطفت مليشيا الحوثي في صنعاء الناشطة في المجال الإغاثي إيمان محمد البشيري من أمام منزلها في شارع 16 على خلفية اعتراضها على نهب معونات إغاثة وبيعها في السوق السوداء. وذكرت مصادر موثوقة أن المليشيا تخفي إيمان وهي (أم لثلاثة أطفال) منذ (الاثنين) وتمارس ضغوطات كبيرة وتهديدات لعائلتها في حال الإفصاح عن معلومات للإعلام أو أي منظمات إنسانية رافضة الإفصاح عن من اختطفها.