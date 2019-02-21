أبوالغيط يعود من أيرلندا بعد المشاركة فى اجتماع دولى لبحث القضية الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قادما أيرلندا بعد حضور اجتماع لمناقشة القضية الفلسطينية. وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية فى اجتماع عُقد بـ"دبلن" فى جمهورية ايرلندا، لمناقشة كيفية إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسبل الكفيلة بحشد الإرادة الدولية لدعمِ حل الدولتين باعتباره الصيغة الواقعية والوحيدة للوصول إلى تسوية دائمة وعادلة ومن ثم تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

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