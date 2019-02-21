أكدت مصادر "​القوات اللبنانية​" لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "وزراءها في ​الحكومة​ سيطرحون مسألة ​النأي بالنفس​ من خارج جدول الأعمال، في ضوء ما ينتظر لبنان من عقوبات إضافية".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قواتية للأنباء: وزراءنا سيطرحون مسألة النأي بالنفس في الجلسة الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.