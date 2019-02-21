حبيب افرام: السريانية الآرامية لغة المسيح في تجسده على أرض الشرق

اشار رئيس الرابطة السريانية ​حبيب افرام​ إلى ان "الاونيسكو ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرتا منذ عام ١٩٩٩ يوماً عالمياً للغة الأم تعزيزاً للسلام وللوعي للتنوع اللغوي والثقافي وحماية ​اللغة​ وفي ​العالم​ حوالي ٧٠٠٠ لغة لكن حوالي نصفها مهددة بالانقراض وهناك لغة تموت كل ١٤ يوم"، متسائلا:"أين لبنان من كل هذا؟ أين الوطن الذي يدّعي وعياً للحضارة والثقافة وإدراك مفاهيم التعدد والتنوع واحترام كل القوميات وكل الاثنيات وكل الاديان وكل الطوائف؟ ماذا يقدّم للعالم؟ أي نموذج؟".

وراى افرام ان "تكرّيس عروبة لبنان في دستوره لا يعني ولا يمكن أن يعني محو حضور هويات إثنية لشعوب فيه"، مؤكدا ان "السريان والآشوريين والكلدان من جهة والارمن من جهة ثانية لديهم لغات لها طابع المقدس في تاريخهم"، مشددا على ان "السريانية الآرامية لغة السيّد المسيح في تجسده على أرض الشرق، وهي لغة حضارة لا كنيسة فقط فلماذا لا يعترف لبنان باللغات هذه لغات وطنية ولماذا لا يساهم

الموارنة في " نهضة فكرية للغة السريانية" عبر تعليمها في مدارسهم"، مشيرا الى ان "هذا كان محور نقاش مع غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في آخر زيارة لوفد من الرابطة السريانية له وهذا مطلبٌ وضعناه في عهدة الرئيس المشرقي العماد ​ميشال عون​ فهلْ يتبناه ويعرضه على ​مجلس الوزراء​؟".

وراى افرام انه "قدْ يقال، ما بالكم باللغة، وأنتم شعب ينقرض. اقتُلع في سيفو من طورعابدين ويهجًّر من سهل ​نينوى​ و​العراق​، ومن ​القامشلي​ وحلب وحمص، حتى الابادة ولا من يسأل"، مضيفا:"حتى اذا فرغ كل الشرق من كل سريانه ومن كل كلدانه ومن كل آشورييه وحتى اذا فرغ من كل مسيحييه لأنها اللغة من عناوين هويتنا وانتمائنا وتراثنا وتاريخنا ولوننا من الحق أن نحميها ونحافظ عليها كعيوننا كقلوبنا كمنازلنا ككنائسنا كأديرتنا كشعبنا كحقوقنا أو ننتهي معاً".