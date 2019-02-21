مصدر وزاري للقبس: الجلسة الحكومية ستكون شبيهة لجلسة مناقشة البيان الوزاري

توقع مصدر وزاري لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "تكون الجلسة الحكومية شبيهة الى حد بعيد ب​جلسات مناقشة​ ​البيان الوزاري​ حيث ستقتصر المعارضة على وزراء "​القوات اللبنانية​" والحزب "التقدمي الاشتراكي" في المواضيع السياسية".

وأوضح المصدر أنه "لم يستبعد ان يقابل وزارء "​حزب الله​" الاعتراض على موقفي الوزيرين بموقف واضح من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والوزراء المعترضين على ما ادلت به ​السفيرة الاميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​ بعد لقائها الحريري حول "قلق" بلدها بشأن الدور المتنامي لحزب الله".