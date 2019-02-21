ترامب أمر بمنع عودة هدى مثنّى من سوريا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه أمر بمنع عودة الجهادية هدى مثنّى إلى الولايات المتّحدة. وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أكد ترامب انه "أمرت وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، وهو موافق تماماً، بعدم السماح بعودة هدى مثنّى إلى البلاد",

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