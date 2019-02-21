شرطة المانيا: رجل اضرم النار في جسده احتجاجا على سجن اوجلان

اعلنت الشرطة الالمانية عن اصابة رجل بجروح خطرة في مدينة كريفيلد الألمانية بعد أن أضرم النار في جسده احتجاجاً على استمرار سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في تركيا.
وتمكّن عدد من المارّة من إطفاء الحريق مستخدمين ملابسهم. ونقل الرجل الذي أصيب بحروق بالغة الخطورة إلى مستشفى متخصّص.
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