​المعارضة الجزائرية تفشل في الاتفاق على مرشح موحد للرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- أ ش أ:

قرر ممثلو الأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، الاستمرار في التواصل لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة في حينها، في إشارة لفشل المعارضة في الاتفاق على مرشح موحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر بيان عن ممثلي أحزاب المعارضة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تقرر فتح اللقاء أمام كل الأحزاب والقوى الجادة التي تتبنى هذا المسعى وتشاركهم الرؤى والمواقف، كما قرروا الاستمرار في مسار التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين المعارضين واجمعوا على أهمية مشروع الإصلاح والتحول الديمقراطي.

وأعرب ممثلو المعارضة الجزائرية - وفق البيان - عن تأييدهم للحق الدستوري للمواطنين في التظاهر والاحتجاج، داعين إلى ضرورة أن يكون ذلك بطريقة سلمية.

وكانت المعارضة الجزائرية قد عقدت اليوم اجتماعا لمناقشة إمكانية التوصل إلى توافق حول مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

شارك في الاجتماع جبهة العدالة والتنمية التي استضافت اللقاء، وحزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحزب الفجر الجديد واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وحركة البناء الوطني وحزب الحرية والعدالة، إلى جانب شخصيات معارضة منها الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي والباحث الجامعي أرزقي فراد.