محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف" على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد 7 سنوات.
ومن المقرر أن تنظر المحاكمة أمام الدائرة الخميس "ب".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 11 فبراير الماضي 2018، بمعاقبة 48 متهمًا، بأحكام تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 7 سنوات والبراءة؛ لاتهامهم بـ "مقتل ميادة أشرف".
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. نظر طعن المتهمين بـ"قتل الصحفية ميادة أشرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.