اليوم.. نظر طعن المتهمين بـ"قتل الصحفية ميادة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف" على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد 7 سنوات.

ومن المقرر أن تنظر المحاكمة أمام الدائرة الخميس "ب".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 11 فبراير الماضي 2018، بمعاقبة 48 متهمًا، بأحكام تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 7 سنوات والبراءة؛ لاتهامهم بـ "مقتل ميادة أشرف".