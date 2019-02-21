قرقاش يطالب الحوثيين بأفعال لا أقوال في الحديدة

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

شدَّد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على ضرورة تطابق تصريحات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مع أفعالها على أرض الواقع بشأن اتفاق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، فيما وافقت الحكومة اليمنية على الخطة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة وموانئها بشرط نزع الألغام، وإخراج مشرفي الميليشيات، ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية للسلطة المحلية، طبقاً لاتفاق استوكهولم.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيها «يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال في ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة، في السابق جميع الالتزامات انقضت ولا ينبغي أن يتكرر الأمر، النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر».

إلى ذلك، قال فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، إنه وجه رسالة لرئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسجارد، يبلغه بالموافقة المشروطة على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لانسحاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وذكر بيان لفريق الحكومة، أن موافقة الحكومة اليمنية على المرحلة الأولى مشروطة بنزع الألغام وإخراج المشرفين الحوثيين ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية للسلطة المحلية طبقاً لاتفاق استوكهولم.

وأوضح البيان أن رئيس اللجنة الأممية، أبلغ وفد الحكومة بشكل رسمي بأن الجولة الخامسة للقاءات ستتم بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من الاتفاق والمتمثلة بانسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الصليف ورأس عيسى لوضع آلية عودة الطواقم وفقاً للقانون اليمني واتفاق استكهولم. وتقتضي خطة إعادة الانتشار أن يقوم الحوثيون بالانسحاب، وفور تأكيدهم على إتمام الخطوة الأولى من المرحلة الأولى خلال 4 أيام، تقوم فرق تابعة للأمم المتحدة بتفحص الأماكن ثم تكون في النهاية زيارة مشتركة إلى مواقع الانسحابات للتأكد من خلو المناطق بصورة صحيحة.

ولفت بيان الفريق الحكومي إلى أن تنفيذ إعادة الانتشار من ميناء الصليف ورأس عيسى لن يتم الاعتراف به إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية وفريق الحكومة الشرعية إليها والتأكيد على الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلية التي تقدمت بها الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما اشترطت القوات الحكومية أن انسحابها من كيلو 8 لن يتم إلا بعد وضع الآلية التنفيذية لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية التي تم استبعادها من أعمالها بعد الانقلاب عام 2014.

وقال البيان، إن نتائج المرحلة الأولى تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وإخراج المخزون الغذائي التابع لبرنامج الغذاء العالمي، وهو ما يكفي لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحسب تصريحات البرنامج. وأضاف، أن الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مرهون بنزع الألغام المزروعة من قبل الحوثيين، وقد سبق أن صرح منسق الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي باتهام الحوثيين بعرقلة الوصول إلى المطاحن، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية رفضت نزع الألغام في منطقة «7 يوليو» شرقي مدينة الحديدة.

وأكد البيان في ختامه، أن توجيهات الحكومة والتحالف العربي واضحة ومستمرة لجميع أعضاء الوفود المشاركة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وآخرها فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في التعاطي المسؤول مع القضية الإنسانية، وجعلها من الأولويات الأساسية في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية خالد اليماني، أمس، المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي. جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز، واطلع الوزير اليماني المبعوث السويدي على موقف الحكومة ورؤيتها لحل الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاقات استوكهولم، مشدداً على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لإنقاذ اتفاق استوكهولم وتنفيذ مخرجاته. وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة اليمنية لا ترى فشل تنفيذ الاتفاق خياراً لما يشكله ذلك من تهديد لإجراءات بناء الثقة التي تتطلبها مرحلة بناء السلام في اليمن.

بدوره، جدد المبعوث السويدي حرص بلاده على متابعة إنجاح تنفيذ اتفاق السويد لما من شأنه تمهيد الطريق لمشاورات الحل السياسي الشامل ومساعدة اليمن للتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة.

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمني أسامة الشرمي أن الخطوات التصعيدية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لا تنم عن أي مبادرة للتفاؤل بأن هذه الميليشيات ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق السويد، وقال «منذ إبرام الاتفاق بشأن الحديدة والاتفاقات الأخرى لم تقدم الميليشيات أي بادرة تؤكد حسن نيتها بتنفيذ ما جاء في تلك الاتفاقات، بل سعت إلى وضع العراقيل ومحاولة التماطل والالتفاف على مخرجات اتفاق استوكهولم»، مضيفاً أن الميليشيات لا تزال ترفض الانسحاب من مدينة الحديدة، وتسليم موانيها بل سعت إلى تكثيف تحركاتها وخروقاتها وتعزيز مواقعها العسكرية وشن هجمات على المناطق المحررة وقوات الجيش. وأوضح أن على المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث التحرك سريعاً لإنقاذ ما تم الاتفاق في مشاورات السويد بدء من تحديد المعرقل الرئيسي للآليات المتفق عليها وأيضا إلزام الميليشيات الحوثية بوقف خروقاتها وتنفيذ ما جاء في الاتفاقات سواء بشأن الحديدة أو الأسرى أو تعز وفتح الممرات لمرور المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وقال إن ما يقوم به الحوثيين حالياً سوى تعطيل لكل ما تم الاتفاق عليه في الوقت الذي ألتزمت فيه الحكومة الشرعية والتحالف العربي بكل ما ورد، خصوصاً وقف العمليات العسكرية وضمانات إنجاح مخرجات مشاورات السويد، لافتاً إلى أن الميليشيات حتى اللحظة لم تقدم أي شيء من شأنه يدل على رغبتها في السلام عبر الحلول السلمية.

السودان يبحث تطورات العملية السلمية في اليمن

بحث وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أمس، مع سفراء دول الإمارات والسعودية واليمن، بجانب القائم بأعمال السفارة المصرية، تطورات العملية السلمية في اليمن.

ونقل بيان صادر عن الخارجية السودانية أمس، تأكيدات وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، على أهمية توحيد الصف العربي، وتعزيز التضامن بين الدول العربية، باعتباره وسيلة مهمة لمواجهة التحديات التي تطرحها التغييرات الكبرى في البيئة الدولية، والحديث عن نظام عالمي جديد، وأشار إلى الدور المركزي الذي يمكن أن يلعبه التعاون العربي الأوربي في ضوء الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والمصالح المشتركة والمتشابكة بينهم.

وتطرق لقاء الدرديري إلى تطورات العملية السلمية في اليمن على ضوء اتفاق استوكهولم، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ بمصر، والتي ستناقش جملة من الملفات المتصلة بأمن البحر الأحمر، والأوضاع العربية بشكل عام، حيث سيتولى السودان رئاسة الجانب العربي في القمة المرتقبة.