إيران تستهدف مزدوجي الجنسية.. وتتهمهم بالتجسس

رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، عواصم)

تؤكد تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن استهداف إيران لعلماء البيئة حملة ممنهجة اتبعها النظام الإيراني في السنوات الأخيرة بحق الإيرانيين مزدوجي الجنسية بتهمة التجسس، فيما يؤكد باحثون غربيون أن هذه الممارسة أصبحت طريقة النظام الإيراني المعتادة في التفاوض مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، مستشهدين بحادث إطلاق سراح أربعة أميركيين من أصل إيراني مسجونين بعد أن توصلت إيران إلى اتفاقٍ مع واشنطن بشأن برنامجها النووي في عام 2016 فيما وصف بأنه شرعنة اختطاف الرهائن بغطاء قضائي.

وفي هذا الإطار تواصل إيران القبض على رعاياها مزدوجي الجنسية والتضييق على عوائلهم، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية، والتي قالت أمس إن السلطات مددت حظر السفر على مريم مومبييني أرملة عالم البيئة الكندي الإيراني الأصل كافوس سيد إمامي الذي توفي في السجن العام الماضي بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ونقلت وكالة «إيرنا» عن محامي مومبييني قوله إن محكمة في طهران رفضت طلبه لإنهاء الحظر المفروض على موكلته أرملة عالم البيئة. وأضاف المحامي بيام ديرافشان في تصريح أمس أن مسؤولاً في المحكمة أبلغه بأن حظر السفر على مومبييني تم تمديده إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالات عن ديرافشان قوله إنه في رده إلى المحكمة، كتب رسالة شكوى إلى أحد المدعين في طهران، قائلا إنه لا ينبغي على السلطات تمديد حظر السفر على موكلته لأنها تعاونت بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في مزاعم التجسس ضد زوجها الراحل، ولم يشتبه بضلوعها في التعاون معه، مذكرا المدعي العام بأن حظر سفر مومبييني يحرمها من اللحاق بابنيها القاصرين اللذين غادرا إيران إلى كندا مارس الماضي.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أي رد من الجهات القضائية حول أسباب تمديد حظر السفر على أرملة عالم البيئة الإيراني الكندي كافوس سيد إمامي، وهو مؤسس مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية الذي أعلنت السلطات الإيرانية انتحاره بعد 24 ساعة من اعتقاله في فبراير عام 2018.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد بث في 15 فبراير الماضي فيديو يتهم سيد إمامي باستخدام الفهود الآسيوية المهددة بالانقراض كذريعة للتجسس في مناطق حساسة استراتيجيا. وعلى الرغم من أن البرنامج لم يقدم أي دليل على كيفية تجسس العالم، وعدم إثبات التهمة عليه، ولا تزال تتهمه السلطات الإيرانية بالتجسس دون قرار قضائي وتمنع زوجته من السفر حتى بعد وفاته وفق ما أكدت منظمات مدنية.

وتسببت وفاة سيد إمامي في اندلاع موجة غضب دولية حادة ضد النظام، لاحقت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر ميونخ للأمن الذي اختتم الأسبوع الماضي، وفي هذا الصدد ذكر موقع فاردا المعارض للنظام الإيراني إن عملاء الحرس الثوري اقتحموا منازل العديد من النشطاء المعنيين بالحياة البرية والمجال البيئي وكان من أبرزهم الدكتور كافوس سيد إمامي، ومن بينهم أيضا العالم البيئي كاوه مدني، وهو أكاديمي حائز على جائزة من إمبريال كوليدج لندن في مجال الحفاظ على المياه، والذي أقنعته إدارة الرئيس حسن روحاني بالعودة إلى إيران وتقلد منصب نائب رئيس منظمة حماية البيئة، وحال عودته هوجم من قبل ملثمين وبثت عنه وكالات تابعة للحرس الثوري مجموعة فيديوهات عنونتها بالقبض على عميل للغرب فاسد أخلاقياً، وبعد احتجازه لمدة 72 ساعة، أفرج عنه وتمكن من مغادرة البلاد.

ولا تقتصر الاعتقالات على الناشطين في مجال البيئة فحسب بل مزدوجي الجنسية الصحافيين والأكاديميين من بينهم باقر وسياماك نمازي (أب وابنه أميركيين من أصول إيرانية)، ونازنين زاغري رتکليف (بريطانية إيرانية تعمل في مؤسسة تومسون رويترز)، وطالب التاريخ الصيني الأميركي شييوي وانج الذي وجهت إليه تهمة التآمر على التاريخ الساساني والأكاديمية الأسترالية ميمانات حسيني شافوشي بعد اتهامهما بكونها جزءاً من مشروع التسلل الغربي الناعم، ولا يزال مصيرهم غير معلوم.

وتعتقل إيران 20 من رعاياها مزدوجي الجنسية 12 منهم ناشطون بيئيون، وتتهمهم جميعاً بالتجسس وهم محتجزون بلا محاكمة منذ يناير2017 بدء موجة الاحتجاجات في إيران. وفي أكتوبر الماضي وجهت رسميا تهمة «الفساد في الأرض» لخمسة منهم وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.