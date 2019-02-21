الادعاء على صاحبة مستشفى للأمراض العقلية ومسؤول بوزارة الصحة

استكمل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته أمس في ملف الإهمال وهدر المال العام في مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية في منطقة المصيلح، فادعى على صاحبة المستشفى الدكتورة سمر اللبان وابنتها ساندرا اللبان وعلى مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو، وأحالهم مع الملف إلى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، وقرر القاضي ابراهيم ترك الدكتورة اللبان رهن التحقيق نظرا لتقدمها بالسن (86 عاما).

واستمع القاضي ابراهيم إلى إفادة خمسة موظفين في المستشفى، التي تعاني من تردي الخدمات فيها وإهمال العناية بنحو 190 مريضا يعانون من مشاكل عقلية ونفسية وبعضهم متقدم في السن، وفقدان الأدوية في المستشفى والنظافة والطعام، علما ان ادارة المستشفى تتقاضى أموالا طائلة سنويا من وزارة الصحة.