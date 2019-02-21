محتجون في البيضاء يحيون ذكرى “20 فبراير” ويطالبون بالحرية للمعتقلين: “كلشي كحل..ديرو الحل”- صور

خرج متظاهرون، مساء اليوم الأربعاء، وسط الدار البيضاء، لتخليد الذكرى الثامنة لحراك “20 فبراير”، رافعين نفس مطالب بداية الحراك، الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

اللافتات التي حملها المتظاهرون مساء اليوم، تحمل شعارات تعكس صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والسياسي، من بينها “كولشي كحل ..ديرو الحل”.

المتظاهرون، بالعشرات لبوا نداء الوقفة، استحضروا الحراكات الاحتجاجية الأخيرة التي عرفها المغرب، مثل جرادة وزاكورة والحسيمة، وطالبوا كذلك، بالإغراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلوا حراك جرادة والحسيمة.

يشار إلى أن الذكرى الثامنة لـ”20 فبراير”، طغت عليها صور ومشاهد التدخل الأمني في العاصمة الرباط، ضد الأساتذة الذين كانوا يسيرون في اتجاه القصر الملكي، قبل أن يتم تفريق مظاهرتهم بالقوة وتسجيل عدد من الإصابات.