أتلتيكو مدريد يُسقط يوفنتوس بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين، ضمن مرحلة ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا أتلتيكو مدريد كل من اللاعبين خوسي ماريا خيمينيز ودييغو غودين.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم"، يوم 12 آذار/مارس المقبل.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة في لحظاتها الأولى باعتراضات كبيرة من لاعبي أتلتيكو مدريد، بعد تدخل عنيف من ماتويدي على قدم غريزمان داخل منطقة الجزاء، ليطالب الروخي بلانكوس باحتساب ركلة جزاء في الثواني الأولى.

وسدد كريستيانو رونالدو، قذيفة صاروخية من مسافة 30 متر من ركلة حرة ثابتة، أبعدها الحارس أوبلاك ببراعة إلى ركلة ركنية.

واقترب ليوناردو بونوتشي من تسجيل الهدف الأول، بعدما استغل ركنية ديبالا، ليسدد رأسية علت العارضة بقليل بالدقيقة 11.

وحاول توماس بارتي، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، التسديد من مسافة بعيدة، إلا أن تصويبته وصلت سهلة في منتصف المرمى ليدي تشيزني.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بالدقيقة 27، بعد عرقلة من دي تشيليو الظهير الأيمن لليوفي، لكوستا، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو، ليقرر احتساب الحالة من خارج منطقة الجزاء، وسدد غريزمان الركلة الحرة بقوة في المرمى، ليبعدها تشيزني لركنية.

وسدد ديبالا كرة قوية بالقدم اليسرى من مسافة بعيدة من خارج المنطقة بالدقيقة 34، تمكن أوبلاك من التصدي لها بسهولة.

وشهدت الدقيقة 50، أخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام وصريح بالمرمى، إثر تمريرة مميزة من غريزمان انفرد على إثرها دييغو كوستا، الذي سدد الكرة خارج المرمى بطريقة غريبة.

وأجرى دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تبديلاته الثلاث في وقت مبكر، في 10 دقائق في الفترة من الدقيقة 57 لـ67، بإخراج كوستا، توماس بارتي وكوكي، وإشراك الثلاثي موراتا، توماس ليمار وأنخيل كوريا.

وألغى حكم اللقاء، هدف سجله أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا بالدقيقة 72، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود مخالفة من موراتا على كيليني.

وتمكن أخيرًا خوسيه خيمينيز، من تسجيل أول أهداف المباراة لأتلتيكو مدريد بالدقيقة 78، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، شهدت ارتباكا دفاعيا من لاعبي يوفنتوس، لتصل إلى خيمينيز الذي أسكنها الشباك.

وأضاف دييغو غودين، مدافع الأتليتي، الهدف الثاني بالدقيقة 83، بعد ركلة حرة ثابتة نفذها غريزمان لداخل المنطقة وسط ارتباك جديد من نجوم البيانكونيري، وصلت إلى غودين الذي سددها لتسكن الشباك.

وكاد بيرنارديسكي أن يقلص النتيجة بالدقيقة 89، فمن ركلة حرة ثابتة من الجهة اليسرى، مرر رونالدو الكرة إلى الإيطالي على حدود منطقة الجزاء، ليسدد وسط غياب دفاعي لأتلتيكو، ويبعدها أوبلاك ببراعة إلى ركنية.

وأضاع رونالدو فرصة تقليص النتيجة، بالدقيقة 93، بعد عرضية مميزة من بيرنارديسكي على رأس كريستيانو، إلا أن رأسيته علت العارضة.