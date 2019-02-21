"مصر للطيران": تسيير 15 رحلة لنقل ألف سائح إلى أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس"، تسيير 15 رحلة إضافية تستوعب ما يقرب من ألف سائح إلى أبو سمبل، في الفترة من 20 وحتى 22 فبراير الجاري.

يأتي ذلك لنقل الراغبين من الأفواج السياحية وممثلي وكالات الأنباء العالمية لتغطية الظاهرة الفريدة احتفال "تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني"، التي تحدث مرتين سنويًا، وذلك في إطار التنسيق بين وزارات الطيران المدني والسياحة والآثار.

ومن جانبه، قال الطيار شريف خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية: إن الشركة حريصة دومًا على الاهتمام بمثل هذه الظاهرة الفريدة التي تلقى إعجاب العديد من العملاء من شتى أرجاء العالم".

وأضاف "خليل"، أن اهتمام الشركة بهذا الحدث، يأتي في إطار دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة، ومساهمتها في التسويق والترويج للمقومات السياحية المصرية.