تيريزا ماي تعلن إحراز تقدمًا في المباحثات حول بريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من بروكسل، إن المبحاثات حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، يحرز تقدمًا كبيرًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتوجهت رئيسة الوزراء البريطانية مجددًا إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيسية المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، أمس الثلاثاء: "سنجري مباحثات ودية لكنني لا أتوقع تقدماً"، مستبعدة أي تفاؤل في المباحثات.

ولا يتوقع أن تجتمع ماي برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعد أن أثارت تصريحاته استياء في بريطانيا وقال فيها أن مؤيدي بريكست الذين لم يفكروا مليًا في عواقب هذه الخطوة، ولم يضعوا خطة لها "مكانهم الجحيم".

وقبل أقل من ستة أسابيع من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتزايد مخاوف بريكست من دون اتفاق بسبب غياب حل لمسألة "شبكة الأمان" الخاصة بحدود إيرلندا.