ماي: أحرزنا تقدماً مع الاتحاد الأوروبي في مباحثات بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، إحراز "تقدم" في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من هذا التكتل (بريكست).

جاء تإعلان إثر لقائها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقرات الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي "عقدت اجتماعاً بناءاً مع الرئيس يونكر هذا المساء"، لافتة إلى أنها طلبت "إجراء تغييرات ملزمة قانونا لشبكة الأمان"، الإجراء الهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية في إيرلندا.

وأضافت "أحرزنا تقدماً"، مؤكدة "هذا هو المطلوب، إذا ما كان لصفقة أن تمر عبر مجلس العموم".

ومن المقرر أن يتلقي مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فى بروكسل الخميس لإجراء مزيد من المباحثات.

وتحاول ماي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يكون مقبولاً من قبل البرلمان البريطاني قبل حلول موعد مغادرة بريطانيا للاتحاد نهاية شهر مارس المقبل.

كان مجلس النواب البريطاني رفض خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها ماي مع بروكسل.