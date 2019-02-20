أنغام تتزوج للمرة الرابعة.. العريس من الوسط الفني

كشفت تقارير صحفية، أخيرا، أن الفنانة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، في سرية تامة، وتم ذلك قبل أسابيع.
وحسب المصادر نفسها، فإن الفنانة المصرية، اختارت أن يكون زواجها بعيدا عن الإعلام، إذ كان عن طريق مأذون، وبعلم أصدقائها، والمقربين منها.
وتخوض أنغام تجربة الزواج للمرة الرابعة في حياتها.
وكانت أنغام قد صرحت، في نونبر الماضي، أثناء استضافتها في برنامج “تخاريف” أنها تعيش قصة حب.
وتستعد أحلام لطرح ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم “حالة خاصة جدا”، وهي في فترة شهر العسل، إذ من المقرر أن يُطرح، اليوم الأربعاء.
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