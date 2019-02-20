انت الان تتابع تفاصيل خبر هل تدخلت روسيا بانتخابات أمريكا؟.. مولر يجيب الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 11:22 مساءً - كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان المدّعي العام، روبرت مولر، تقريره بشأن نتائج التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والذي استمر عامين.

وأكدت الشبكة أن وزارة العدل الأمريكية​ تستعد لإعلان إتمام تقرير المحقق مولر​، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، سيراجع التقرير وسيسلم ملاحظاته للكونغرس.

يذكر أن المحقق مولر حقق في التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، لصالح الرئيس الأمريكي ​ترامب​.

واتهمت جهات أمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ومساعدة ترامب في الوصول إلى الرئاسة والتغلب على منافسته هيلاري كلينتون.

ولم تسفر التحقيقات التي قادها مولر عن اتهام مباشر يوجَّه إلى ترامب، بل أدّت إلى اتهامات متعددة وإدانات وُجهت إلى 34 شخصاً.

وأقر 6 من مساعدي ترامب إلى الآن بارتكابهم مخالفات، من بينهم مايكل كوهين، محامي ترامب السابق؛ وبول مانافورت، الذي كان مديراً لفريق حملة ترامب.