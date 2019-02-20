الفلسطينيون لن يتسلموا أموال الضرائب إذا خصم الاحتلال منها

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يستلم أموال المقاصة من سلطات الاحتلال حال خصمت منها أي مبلغ، وذلك بعد يومين من قرارها اقتطاع 502 مليون شيكل.وقال عباس في تصريحات بثتها أمس إذاعة “صوت فلسطين” خلال لقاء جرى الثلاثاء مع وفد من الكونجرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي وأعضاء في مجموعة (جي ستريت) “نرفض استلام كل المقاصة.لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم”.

ويحصّل الاحتلال أموال المقاصة نيابة عن السلطة في صورة ضرائب على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2%.وتبلغ حجم مبالغ المقاصة 222 مليون دولار شهريًا. وأضاف عباس”أقول لكم بصراحة لو كان عندنا فقط 20 مليون أو 30 مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعهم لعائلات الشهداء”.وتغطي أموال المقاصة ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأحد الماضي إن “إسرائيل” ستخصم نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية. وحذر عباس خلال اللقاء مع الوفد الأميركي في مكتبه برام الله من انهيار عملية التسوية بين السلطة وكيان الاحتلال.وقال: “السلام هذه الأيام على وشك الانهيار ولانريده أن ينهار في منطقتنا وفي العالم لأننا نعرف تماما خطورة انهيار السلام في الشرق الأوسط”.