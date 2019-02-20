قتيلان من القوات العراقية بانفجار في منطقة عرعر

كربلاء ـ د ب أ :ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس أن اثنين من أفراد القوات العراقية قتلا وأصيب ثالث بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية بالقرب من منطقة عرعر الحدودية مع السعودية أقصى جنوب غرب العراق. وأوضحت المصادر أن “عبوة ناسفة انفجرت في دورية أمنية كانت تقوم بواجبها في منطقة عرعر مما أدى إلى مقتل اثنين وجرح ثالث تم نقلهم الى أحد المستشفيات”.

من جانب أخر، ذكرت مصادر في قوات حرس الحدود العراقية أنه تم العثور على 6 جثث لمدنيين من أصل 12كانوا قد اختطفوا من قبل مسلحين في صحراء النخيب بين محافظتي الأنبار وكربلاء مساء امس الأول. وأوضحت المصادر أن:” الجثث تم العثور عليها في منطقة أم جذعان في صحراء النخيب وسيتم نقل الجثث إلى الطب العدلي”.وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت الاثنين الماضي اختطاف12مدنيا يجمعون الكمأ في صحراء النخيف بين محافظتي الأنبار وكربلاء.وتشهد المناطق الصحراوية غربي العراق عملية جمع الكمأ بعد انتشارها بشكل كبيرة وطرحها للأسواق حيث تواجه اقبالا كبيرا من الأهالي.

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