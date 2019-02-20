القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تسمح بعودة الشابة هدى مثنّى التي توجهت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش وترغب الآن في العودة إلى عائلتها بالولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن هدى مثنّى (24 عاما) "ليست أمريكية، وليس عندها أي مسوغ قانوني أو الحق في الحصول على جنسية، ولن يتم السماح لها بدخول الولايات المتحدة".
وكانت واشنطن، التي تسعى لإعادة الإرهابيين الأجانب المعتقلين في شمال شرقي سوريا إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، ذكرت سابقا أنها تدرس قضية الإرهابية المعتقلة لدى الأكراد في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لن نسمح للإرهابية المعتقلة في سوريا بدخول البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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