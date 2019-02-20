خبراء: "أيدكس" المعرض الأبرز في تعزيز الأمن والتعاون الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجمع خبراء وأكاديميون أن معرض "أيدكس" نجح في أن يتحول إلى منصة صناعية عالمية للصناعات الدفاعية، باستقطاب مشاركات نوعية متزايدة لشركات السلاح العالمية عاماً بعد آخر.



وأكد الخبراء أن المعرض أيضاً سلط الضوء على أحدث الاستراتيجيات الدفاعية، والتي تلعب دوراً مهماً في تمكين الدول والمجتمعات من تعزيز قدراتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

الأكاديمي الأردني الدكتور جلال حاتم، قال إن "أيدكس 2019" أظهر الإسهامات الاماراتية في تعزيز عوامل الأمن والاستقرار في العالم، فقد مَثل نافذة مهمة للالتقاء بين الشركات المعنية بمعدات الدفاع، والخبراء المعنيين بهذا المجال، لتبادل الآراء حول أفضل السبل لمواجهة مهددات السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.



وشدد حاتم على تزايد مصادر هذه التهديدات في البيئتين الإقليمية والدولية، والذي انعكس على تنامى مسارات التوسع بمجالات التعاون العسكري الإقليمي والدولي في معرض "أيدكس"، عبر توقيع اتفاقيات وتوقيع بروتوكولات تعاون عسكري، وإبرام صفقات تسلح في إطار استراتيجية تنويع مصادر السلاح، والتصنيع العسكري المشترك، وكذلك التوسع في التدريبات والمناورات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف الدولية.





مستجدات العصر



اتجهت أنظار العالم صوب أبوظبي؛ حيث الحدث الأبرز "أيدكس 2019" و"نافدكس 2019" بمشاركة كبرى الشركات الدفاعية والعسكرية في العالم، الذي يقف شاهداً على صواب رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال توظيف كل الطاقات والإمكانيات، ومنها الصناعات الدفاعية.



وقال عبدالجليل الباشا، مدير مركز بادية السوداني للتنمية، إن "أيدكس" استطاع مد جسور الشراكات المتينة بين الإمارات وكبرى شركات الدفاع العالمية لتوفير أحدث الأسلحة والمعدات لقواتها المسلحة، بهدف الحفاظ على جاهزيتها وكفاءتها وتعزيز قدراتها، واستيعاب مستجدات العصر في مجال التقنيات العسكرية والتكنولوجية، وتسخيرها لخدمة دورها الريادي في معادلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.



وأوضح الباشا أن "أيدكس" رسخ قصة نجاحه منذ دورته الأولى التي انطلقت يوم 14 فبراير/‏شباط من عام 1993، بمشاركة فاعلة من أكثر من 350 شركة، من 24 دولة، حيث اعتبر المشاركة المميزة من جانب الوفود العسكرية أهم عوامل نجاح الدورة، مروراً بدورته الـ13 عام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 1235 شركة.



وبلغ حجم صفقات "أيدكس 2017" نحو 19.7 مليار درهم، ثم جاءت دورة 2019 لتستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، للدور المحوري الذي تلعبه في النهوض بهذا القطاع الحيوي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات المتطورة لتخزين وتحليل المعلومات، ما يسهم في تعزيز أمن واستقرار الأفراد والدول.





المكانة الدولية للإمارات



ويمثل "أيدكس" بعداً جديداً في الإمارات، بهدف المساهمة في ترسيخ مكانتها على المستوى الدولي، كنموذج يحتذى في مختلف المسارات، وجعلت منها منارة للاستقرار والتقدم، لتكون بذلك من أسرع الدول نمواً وتطوراً على مستوى العالم.



ويقول الدكتور محمد بن صقر السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، إن المعرض على مدار ربع قرن شكل واحداً من أبرز 7 معارض دفاعية على مستوى العالم، وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في المنطقة ما منحه مزيداً من التألق.





وأضاف السلمي أن النجاح الذي حققه معرض أيدكس والسمعة العالمية التي اكتسبها يعكس اهتمام القيادة الإماراتية في التميز في مختلف المحافل والمجالات، لتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مميزة رفيعة بين الأمم، حيث تكون محط أنظار العالم أجمع، وعنواناً للتقدم والتطور والازدهار.



ولفت إلى أن حجم المشاركة الواسع في المعرضين له أهمية كبيرة، فهو يزيد من حدة المنافسة العالمية، ومن ثم يرفع فرص تحقيق المزيد من الاختراعات والابتكارات الجديدة على مستوى الصناعات الدفاعية التي شهدت تطورا مطردا في السنوات الأخيرة وتنافسا غير مسبوق.

