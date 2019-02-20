الان تتابع رئيسة الوزراء البريطانية تعلن إحراز تقدم في المباحثات حول بريكست والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إحراز “تقدم” في مباحثاتها مع الاتحاد الاوروبي حول بريكست، وذلك إثر لقائها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل.
وقالت ماي “عقدت اجتماعا بناء مع الرئيس يونكر هذا المساء”، لافتة إلى أنها طلبت “إجراء تغييرات ملزمة قانونا لشبكة الأمان”، الإجراء الهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية في أيرلندا. وأضافت “أحرزنا تقدما”.
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