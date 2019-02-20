بالفيديو| إعلامية أمريكية توزع مليون دولار على جمهورها

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في واقعة غريبة وفي تصرف أثار دهشة الحاضرين، فاجأت الممثلة والكوميدية الأمريكية الشهيرة، إيلين دي جينيرس، جمهورها الذي حضر برنامجها الأسبوعي في الاستوديو بمفاجأة كبيرة، بمناسبة عيد ميلادها بتوزيع مليون دولار عليهم.
وقررت صاحبة الـ61 عاما إهداء جمهورها وتلقي الهديا في عيد ميلادها.
الحلقة ضمت أشخاصا قاموا بأعمال خيرية في العام الماضي، الأمر الذي دفع "جينيرس" للاحتفال معهم بعيد ميلادها، ولم ينته البرنامج هنا.
وحول هذا الاحتفال قالت: "لقد اخترتكم اليوم لسبب خاص، حاولت تشجيع الناس على القيام بمليون عمل خيري، ووجودكم اليوم بين الحاضرين لهذه الحلقة الخاصة يعني أنكم ساهمتم في مساعدتي للوصول إلى هذا الهدف".
وأضافت: "أريد أن احتفل بهذا الإنجاز الرائع اليوم مع جمهوري، لديكم ميزة مشتركة بأنكم صنعتم فرقا من خلال أعمالكم الخيرية".
لتعلن بعدها للحضور عن وجود علبة "كورن فليكس" أسفل مقاعد الحضور وقائلة بأنها أكبر هدية تقدمها لأي شخص على الإطلاق، وأضافت بأن هذه الهدية هي مجرد مزحة لتعلن بعدها عن هديتها الكبيرة للجمهور الحاضر وهي مليون دولار وزعتها على الحضور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.