ماريو عون: الدولة لها دور اساسي في ممارسة الرقابة على المستشفيات

أكد عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ماريو عون​ ان "هناك مشكلة في موضوع ​الصحة​ في لبنان ولا يمكننا ان نقول اننا بخير"، مشيرا الى ان "جزء من المكشلة له علاقة ب​المستشفيات​ وبالاطباء وبقدرة الدولة على التغطيبة المالية".

وأوضح عون في حديث تلفزيوني أن "وزير الصحة ​جميل جبق​ أكد أنه سيحاسب اي مستشفى اذا رفضت استقبال مريض بحالة حرجة "، مؤكدا ان "بعض المشتفيات تعامل المريض الذي لا يملك تغطية مالية بطريقة غير مقبولة"، مشددا على ان "الدولة لها دور اساسي في ممارسة الرقابة على المستشفيات".

وراى عون ان "مستشفياتنا من الطراز الاول وهذا لا يعفيها من الاعباء والتكاليف"، مؤكدا انه "على الدولة ان تعيد النظر ب​القطاع الصحي​ وتعمل على تقوية ​المستشفيات الحكومية​ ففي كل بلاد ​العالم​ ​المستشفى الحكومي​ هو الاكثر جاذبية للمريض".