حيا وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وزير الداخلية ​ريا الحسن​ قائلا:"إمرأة المؤسسات وإمرأة الدولة أشكرك ريّا الحسن على اعادة أكثر من 150 ملفاً للكسارات والمقالع الى ​وزارة البيئة​ التي ستتولى متابعتها وفقاً للقوانين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة حيا ريّا الحسن لاعادتها أكثر من 150 ملفاً للكسارات والمقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.