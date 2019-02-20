بلدية زحلة المعلقة: بيان مؤسسة مياه البقاع محاولة بائسة لتبرير الفشل والإهمال

أعلنت ​بلدية زحلة​ - معلقة و​تعنايل​ أنه "طالعتنا اليوم ​مؤسسة مياه البقاع​ ببيان اقل ما يقال فيه انه محاولة بائسة لتبرير الفشل والإهمال الذي يلاحق أعمالها منذ مدة، وكأن قدر الزحليين ان يعيشوا دائما إهمال وسوء إدارة هذه المؤسسة التي تحاول التملص والتخلص من مسؤولياتها وذلك بتبرير ما لا يبرر ورمي المسؤوليات جزافا"..

وفي بيان لها، شددت البلدية على "اننا نحمل كامل المسؤولية في ما حصل ويحصل على الطرقات داخل النطاق البلدي من ​حفريات​ وطمر وإعادة حفر ومد قساطل في نفس المكان لأكثر من مرة نتيجة سوء التخطيط وعدم دراية المؤسسة بحاجات المنطقة، نهيب بالمعنيين التدخل فورا لوقف ما يحصل ومحاسبة المسؤولين، علما بأن بلدية زحلة معلقة وتعنايل سوف تبادر فورا إلى وضع حد لهذه المهزلة".