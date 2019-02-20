جرافات وزارة الاشغال واصلت فتح الطرق المقفلة بالثلوج في أعالي عكار

واصلت جرافات ​وزارة الاشغال​ العامة العمل على فتح الطرق التي اقفلتها ​الثلوج​ في المناطق الجبلية اعالي عكار وبخاصة تلك التي تربط عكار ب​الهرمل​. وأوضح رئيس "مركز جرف الثلوج" في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب بان طريق عكار - الهرمل عبر وطى مشمش باتت مفتوحة وفي الاتجاهين، ولكل السيارات، ناصحا للسائقين بتوخي الحذر في ​القيادة​ ليلا ومع ساعات الصباح الاولى بسبب تكون الجليد.ولفت ديب الى ان العمل قائم في هذه الاثناء لاعادة فتح طريق القموعه - جوز الداره - البوادرات - مرجحين في الهرمل.

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