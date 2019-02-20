وزارة الصحة العراقية: نحتاج لملياري دولار لسد النقص في الدواء

أعلن وزير الصحة ​العراق​ي، علاء العلوان، حاجة العراق إلى ملياري دولار لسد النقص في ​الأدوية​ الذي تعاني منه ​المستشفيات​. وكشف في مؤتمر صحفي أنّ "إحدى العقبات التي تعيق وصول الخدمات الصحية الى المستوى المطلوب، هو العبء المالي، ففي عام 2018 لم تتسلم المؤسسات الصحية سوى 50% من الأدوية الأساسية ولم تحتو على الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة".

وأكّد العلوان ان "الأدوية المنقذة للحياة يجب توفيرها فورا وهي 550 مادة دوائية أساسية والتي تستخدم لعلاج ​السرطان​ و​الأمراض​ المستعصية والغالبية العظمى لهذه الأدوية غير متوفرة". وأشار الى أن الوزارة حصلت على تخصيصات مالية أكثر من مليار دولار، لكنها غير كافية ولا تسد الحاجة لأن جزءا منها سيذهب لسداد الديون التي تبلغ 440 مليون دولار.