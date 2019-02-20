ترامب: لقاء زعيم كوريا الشمالية لن يكون الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لايتوقع أن تكون قمته، التي سوف يعقدها الاسبوع المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، أخر اجتماع بينهما.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض "لا أعتقد حقيقةأن هذا اللقاء سيكون الأخير".

وعن القمة، قال "أعتقد أننا سنحقق الكثير".

وذكر ترامب إن لديه "علاقة جيدة جدا" مع كيم ، ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي مهتم بتوسيع اقتصاد بلاده.

وقال ترامب، مشيرا مرارا إلى الموقع الجغرافي لكوريا الشمالية بين الصين وروسيا والدول الآسيوية "لديهم امكانات عظيمة ورائعة كدولة، وهذا ما يتطلعون إلي الاستفادة منه."

كان ترامب وكيم قد اجتمعا في سنغافورة في شهر يونيو الماضي، ووقعا على وثيقة تضمنت التزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.