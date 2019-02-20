إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (أ ش أ)

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي؛ خلال مشاركتهم في فعاليات (الإرباك الليلي) شرق خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية والألعاب النارية؛ ضمن فعاليات (الإرباك الليلي)؛ للتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي منذُ ما يزيد عن (11 عاما)، وحق العودة.

وزعمت مصادر عبرية أن الشبان المشاركين في (الإرباك الليلي) تمكنوا من قص جزء من السياج شرق خزاعة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار.

وتهدف فعالية الإرباك الليلي إلى جعل قوات الاحتلال الإسرائيلي في استنفار دائم على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ثلاث غارات في محيط منطقة مخيمات العودة وكسر الحصار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أطلقت منطقة مخيمات العودة شرق المحافظة الوسطى بصاروخين على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقع مراقبة تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة؛ ردا على إطلاق بالونات حارقة على المستوطنات".