محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة لهيئة التأمين الصحي، والتي تقوم بإجراء جراحات القلب المفتوح للأطفال وجراحات الرمد وزراعة القوقعة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، قسم العناية المركزة واطمأن علي المرضي واستقرار حالتهم الصحية وتوافر الأدوية اللازمة، كما تفقد أيضًا العناية المركزة الخاصة بحالات القلب المفتوح للأطفال، وأمر بالاهتمام بالحالات وأسرهم والعمل على راحتهم وتوفير كل ما يلزمهم حتى يمن الله بالشفاء العاجل على أطفالهم.

وأثني المحافظ علي مستوي الأداء الطبي بالمستشفى التي تُجري أكثر من 12 عملية جراحية يوميًا، وقدم الشكر والتقدير لكل الطاقم الطبي بالمستشفى، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا المستوى.