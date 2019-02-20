جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعاً في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف، اليوم الأربعاء، موقعاً في قطاع غزة زاعماً أن ذلك يأتي رداً على إطلاق بالونات حارقة.

وتحدث مصدر أمني فلسطيني عن توجيه ثلاث ضربات في اتجاه نقطة مراقبة وأراض زراعية شرق مخيم البريج، مضيفاً أن الضربات تسببت بأضرار مادية لكنها لم توقع إصابات.

واستشهد 250 فلسطينياً على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس 2018، معظمهم في إطار احتجاجات "مسيرة العودة" السلمية.

كما تقصف قوات الاحتلال من حين لآخر مواقع في القطاع الضيق والمكتظ بمليوني نسمة.